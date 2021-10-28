Парижани ризикують залишитися без двох зірок атаки на поєдинок 12 туру Ліги 1 проти Лілля.

Мбаппе продовжує лікування від ЛОР-інфекції та відновить тренування на початку наступного тижня, інформує офіційний сайт ПСЖ.

Паредес і Верратті також травмовані, а ще на сьогоднішньому тренуванні не помітили Мессі. Маурісіо Почеттіно розповів, що Лео відчуває м'язовий дискомфорт, тому працював індивідуально. Його участь у завтрашній грі з Ліллем під питанням.

ПСЖ впевнено лідирує у чемпіонаті Франції, але в останніх трьох турах здобув лише одну перемогу. Після матчу з чинним чемпіоном на парижан чекає зустріч з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи