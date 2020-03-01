Мбаппе повторил фирменный финт Роналдиньо, опозорив двух защитников – видео момента

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе показал незаурядную технику в матче 27 тура Лиги 1 против Дижона (4:0).

Звезда парижан продемонстрировал финт эластико, который в свое время был визитной карточкой Роналдиньо.

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Мбаппе получил мяч рядом с боковой линией и не растерялся в ограниченном пространстве. Чемпион мира убрал первого оппонента вышеупомянутым финтом, пробросив кожаного ему между ног, второй также не стал проблемой. Только третий защитник Дижона смог остановить прорыв реактивного француза.

Игра Мбаппе в отчетной встрече была не только эффектной, но и эффективной – в его активе два гола и ассист.

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