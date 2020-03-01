toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УОТФОРД - ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРИЯ

Мбаппе повторил фирменный финт Роналдиньо, опозорив двух защитников – видео момента

10:58 104 Читати українською
Мбаппе повторил фирменный финт Роналдиньо, опозорив двух защитников – видео момента
Килиан Мбаппе / Твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе показал незаурядную технику в матче 27 тура Лиги 1 против Дижона (4:0).

 

Звезда парижан продемонстрировал финт эластико, который в свое время был визитной карточкой Роналдиньо.

Неймар бойкотировал тренировку ПСЖ – очередные выходки скандального бразильца

Мбаппе получил мяч рядом с боковой линией и не растерялся в ограниченном пространстве. Чемпион мира убрал первого оппонента вышеупомянутым финтом, пробросив кожаного ему между ног, второй также не стал проблемой. Только третий защитник Дижона смог остановить прорыв реактивного француза.

Игра Мбаппе в отчетной встрече была не только эффектной, но и эффективной – в его активе два гола и ассист.

ПСЖ уничтожил Дижон, Монако не справился с Реймсом, Тулуза дома проиграла Ренну: Лига 1, суббота

blog_ava
"Зозуля – коммунист": фанаты Райо Вальекано придумали новые оскорбления для украинца
06:30
212
Теги
Франция Видеоновости ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ - Дижон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
19
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук