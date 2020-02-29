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ПСЖ уверенно разгромил аутсайдера Лиги 1 – Икарди и Мбаппе отличились очередными голами

20:28 35 Читати українською
ПСЖ уверенно разгромил аутсайдера Лиги 1 – Икарди и Мбаппе отличились очередными голами
Килиан Мбаппе / Твиттер ПСЖ

ПСЖ без особых усилий одержал победу в матче 27 тура Лиги 1 против Дижона.

Лига 1, 27 тур

ПСЖ – Дижон – 4:0

Голы: Сарабия, 3, Мбаппе, 74, 90+1, Икарди, 76,

Звездные хозяева открыли счет уже на 3-й минуте матча. Сарабия подставил ногу под неуклюжий удар Маркиньоса из пределов штрафной. ПСЖ продолжал доминировать на поле, однако подопечные Тухеля крайне легкомысленно относились к своим моментам.

Зрителям пришлось ждать занавеса встречи, чтобы увидеть больше голов. Мбаппе легко реализовал выход один на один с голкипером, а через две минуты помог Икарди. Аргентинец заменил Кавани и сразу показал конкуренту, как нужно использовать голевые возможности. В компенсированное время тот же Мбаппе оформил 4:0. ПСЖ увеличил свой отрыв от Марселя до 13 очков, а Дижону придется продолжить борьбу за выживание.

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