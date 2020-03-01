Мбаппе повторив фірмовий фінт Роналдінью, осоромивши двох захисників – відео моменту

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе показав неабияку техніку у матчі 27 туру Ліги 1 проти Діжона (4:0).

Зірка парижан продемонстрував фінт еластіко, який свого часу був візитівкою Роналдінью.

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Мбаппе отримав м'яч поряд з боковою лінією і не розгубився в обмеженому просторі. Чемпіон світу прибрав першого опонента вищезгаданим фінтом, прокинувши шкіряного йому поміж ніг, другий також не став проблемою. Лише третій захисник Діжона зміг зупинити прорив реактивного француза.

Гра Мбаппе у звітній зустрічі була не лише ефектною, а й ефективною – в його активі два голи та асист.

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