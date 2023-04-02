"Я говорю від імені всіх гравців, усіх тих, хто не зміг прийти, щоб засвідчити вашу важливість для нас. Ми б хотіли це більше проявляти, у нас не завжди є можливість, але нам потрібно робити це частіше. Не ми з вами, а всі разом одне ціле.

Реал не облишив надії підписати Мбаппе, але висунув ультиматум

Цей рік був не найкращим. Ми не виправдали ні ваших очікувань, ні наших. Ми всі хочемо продовжувати боротися разом. Хочемо завершити сезон найкраще, щоб виграти чемпіонат. Це не слова когось, хто хоче піти й відмовитися від клубного проєкту", – висловився Мбаппе перед групою фанатів.

Перед матчем ПСЖ – Ліон, який заплановано на 2 квітня, група фанатів K-Sorce Team святкувала 15-річчя від дня заснування. На заході були присутні також Ашраф Хакімі та Джанлуїджі Доннарумма.

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