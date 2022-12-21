Три дня назад французы проиграли финал чемпионата мира, а уже сегодня главная звезда "Ле Блё" прибыла на тренировку в свой клуб, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Мбаппе провел разговор с наставником команды Кристофом Гальтье и своими одноклубниками, после чего работал в тренажерном зале. Следовательно, Килиан отказался от заслуженного отдыха, решив готовиться к возобновлению клубного сезона. Тем временем вылетевшие в четвертьфинале бразильцы (Неймар и Маркиньос) до сих пор в отпуске.

Следует отметить, что сегодня ПСЖ сыграл товарищеский матч против Кевилли (3:1). Мбаппе, что очевидно, в нем не участвовал. Следующий официальный поединок парижане проведут 28 декабря в рамках Лиги 1 против Страсбурга.

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