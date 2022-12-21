Три дні тому французи програли фінал чемпіонату світу, а вже сьогодні головна зірка "Ле Бльо" прибув на тренування у свій клуб, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Мбаппе провів розмову з наставником команди Крістофом Гальтьє та своїми одноклубниками, після чого працював у тренажерному залі. Відтак, Кіліан відмовився від заслуженого відпочинку, вирішивши готуватися до відновлення клубного сезону. Тим часом бразильці (Неймар та Маркіньйос), які вилетіли у чвертьфіналі, досі у відпустці.

Варто зауважити, що сьогодні ПСЖ зіграв товариський матч проти Кевіллі (3:1). Мбаппе, що очевидно, в ньому участі не брав. Наступний офіційний поєдинок парижани проведуть 28 грудня в рамках Ліги 1 проти Страсбура.

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