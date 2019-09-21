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Мбаппе может сыграть против Лиона – форвард вернулся к тренировкам после длительного отсутствия

08:30 6 Читати українською
Мбаппе может сыграть против Лиона – форвард вернулся к тренировкам после длительного отсутствия
Килиан Мбаппе / ФК ПСЖ

С лазарета ПСЖ поступили хорошие новости.

 

В поединке 6-го тура чемпионата Франции Лион – ПСЖ гости смогут рассчитывать на своего талантливого нападающего Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, 20-летний игрок полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил около места, и вернулся к тренировкам в общей группе. Эдинсон Кавани продолжает находиться в лазарете.

Встреча между Лионом и парижанами состоится 22 сентября, начало в 22:00.

После 5-ти туров Лиги 1 ПСЖ лидирует в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лион - ПСЖ
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