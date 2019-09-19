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Французского болельщика оштрафовали на значительную сумму за попытку сделать селфи с Мбаппе

20:57 53 Читати українською
Французского болельщика оштрафовали на значительную сумму за попытку сделать селфи с Мбаппе
Килиан Мбаппе / фото из соцсетей

Поклонника нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе приговорили к штрафу за то, что он вышел на поле стадиона, чтобы сфотографироваться с кумиром.

Инцидент произошел 31 марта. Болельщик выбрался на газон в добавленное время к первому тайму матча Тулузы и ПСЖ. Игру пришлось на несколько минут прервать. Фанат потом объяснил, что хотел сделать селфи с Мбаппе. По его словам, на газон он перелез с трибуны после того, как услышал свисток арбитра и решил, что он означал конец тайма. Нарушителя быстро поймали сотрудники охраны.

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Вчера, 18 сентября, суд в Тулузы обязал фаната выплатить 1500 евро штрафа и запретил ему появляться на стадионах в течение 6 месяцев. Сначала прокурор просил оштрафовать нарушителя порядка на 500 евро и запретить ему походы на стадион в год. Агентство France-Presse отмечает, что самое большое наказание, которое могло грозить любителю футбола, – 15 тысяч штрафа и год тюрьмы.

Адвокат болельщика Матье Пете рассказал, что сделать фото с кумиром его подзащитному удалось, однако его мобильный телефон изъяли при задержании.

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Напомним, матч ПСЖ и Тулузы закончился победой парижан со счетом 1:0. На 74-й минуте мяч в ворота соперников забил именно Килиан Мбаппе.

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футбольные фанаты Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Франция
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