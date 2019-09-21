Мбаппе може зіграти проти Ліона – форвард повернувся до тренувань після тривалої відсутності

Із лазарету ПСЖ надійшли хороші новини.

В поєдинку 6-го туру чемпіонату Франції Ліон – ПСЖ гості зможуть розраховувати на свого талановитого нападника Кіліана Мбаппе, повідомляє L’Equipe.

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За інформацією видання, 20-річний гравець повністю відновився від травми підколінного сухожилля, через яку пропустив близько місця, та повернувся до тренувань у загальній групі. Едінсон Кавані продовжує перебувати в лазареті.

Зустріч між Ліоном та парижанами відбудеться 22 вересня, початок о 22:00.

Після 5-ти турів Ліги 1 ПСЖ лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок.

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