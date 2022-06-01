"Сливочные" попрощались с двумя полузащитниками, которые отдали клубу 9 лет и оставили заметный след в его истории.

Карьера 32-летнего Гарета Бейла и 30-летнего Иско в Реале подошла к концу. Мадридский клуб на своем официальном сайте поблагодарил их за сотрудничество и объявил об уходе игроков, выигравших с "бланкос" по 19 трофеев.

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Оба перебрались в Реал в 2013 году. Иско пришел из Малаги, а Бейл – из Тоттенхэма. Испанец с валлийцем выиграли в составе "сливочных" по 3 чемпионских титула Испании, а также 5 раз победили в Лиге чемпионов.

Бейл стал героем двух финалов ЛЧ – в 2014-м забил победный гол в ворота Атлетико, а в 2018-м на киевском НСК Олимпийский оформил дубль в ворота Ливерпуля, который принес мадридцам 13-й титул Лиги чемпионов.

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