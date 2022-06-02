Руководство клуба активно обсуждает трансферные планы на лето, и чемпион мира принимает в этом процессе непосредственное участие, утверждает Mundo Deportivo.

ПСЖ хочет заменить Неймара полуфиналистом Лиги чемпионов – процессу мешает гигантская зарплата бразильца

Мбаппе серьезно настроен снять "проклятие ЛЧ", поэтому советует проститься с некоторыми персонами. Первая – главный тренер Маурисио Почеттино, "разваливающийся" в ключевых матчах и не имеющий необходимого авторитета в раздевалке ПСЖ. К слову, ее Мбаппе тоже планирует существенно "почистить". По разным причинам нападающий предпочитает не видеть в команде Керера, Дракслера, Данилу, Паредеса, Эрреру, Гуйе, Курзава, Икарди, Сарабию, Берната, Дагба, Рико и даже Неймара.

Напомним, в течение сезона все ождали переход Мбаппе свободным агентом в Реал, однако форвард согласился на новый контракт с ПСЖ до 2025 года.

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