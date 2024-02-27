Французький феномен, здається, остаточно вирішив покинути столицю Франції влітку. Очікується, що Кіліан Мбаппе продовжить свою кар'єру в Реалі.

ПСЖ знайшов зіркову заміну для Мбаппе – він провалює сезон і лається з тренером

Як інформує El Chiringuito TV, нападник може приїхати в Мадрид не один. За ПСЖ також виступає молодший брат Кіліана – Ітан Мбаппе. Саме 17-річний півзахисник може також приєднатися до Реала влітку.

Ітан Мбаппе грає за молодіжну команду. У поточному сезоні встиг дебютувати в Лізі 1. Він отримав крихти часу в матчі з Метцом (3:1) у грудні 2023 року, а також зіграв у двох кубкових зустрічах. Його контракт з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

"Рахунок 14:0 ніколи не буває анекдотичним": Мбаппе переживає переломний момент – інтерв'ю на колесах в Нормандію