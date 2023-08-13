Повернення Мбаппе до першої команди ПСЖ, можливо, стало лише одним із кроків у налагодженні стосунків між гравцем та клубом, інформує RMC Sport.

Сенсаційний поворот у справі Мбаппе – опальну суперзірку несподівано повертають у команду

Кіліан несподівано може продовжити контракт з парижанами до 2025 року – раніше він категорично відмовлявся це робити та прагнув перейти в Реал на правах вільного агента.

Нагадаємо, що угода Мбаппе з ПСЖ чинна до літа 2024 року. Через відмови продовжити співпрацю клуб відсторонив Кіліана від тренувань з першою командою, прибравши його зображення з офіційного сайту та зупинивши продаж футболок з прізвищем Мбаппе.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе осоромився в першому турі Ліги 1 – пів команди новачків не врятували Луїса Енріке