Цього літа парижани влаштували перезавантаження, позбувшись багатьох зірок. Лео Мессі та Серхіо Рамос пішли вільними агентами, Неймара продали в Аль-Хіляль, довелося піти й Марко Верратті, який опинився в Катарі.

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Кіліан Мбаппе присвятив італійцю кілька сторіс у своєму Instagram. "Винятковий гравець та людина. Мав честь бути поряд з тобою усі ці роки. Це було величезне задоволення. Твій час тут ніколи не забудуть. Один із найкращих гравців, яких я бачив. Дякую, друже, дуже сумуватиму за тобою", – написав Мбаппе.

Нагадаємо, Верратті провів у ПСЖ 11 років кар'єри, ставши однією з перших зірок в епоху шейхів. За цей період Марко встиг зіграти за парижан понад чотири сотні матчі та виграти з клубом три десятки трофеїв.

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