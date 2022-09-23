Действующие чемпионы мира и победители Лиги наций в 2021 году провалили нынешний турнир. Фактически сегодня Франция в случае поражения могла вылететь из дивизиона А, однако наконец-то сумела одержать дебютную победу в этом розыгрыше и покинула последнее место в таблице.

Франция победила Австрию в матче за выживание в элите Лиги наций – лидеры Милана и Барселоны получили травмы

Результат сделали Килиан Мбаппе и Оливье Жиру. Форвард Милана сначала помог отметиться своему земляку из ПСЖ, а затем замкнул подачу от Антуана Гризманна. Таким образом Жиру приблизился к первому месту в списке бомбардиров сборной Франции за всю историю. До Тьерри Анри, который лидирует с 51 голом, Оливье осталось забить лишь два мяча.