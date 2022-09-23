Мбаппе и Жиру устроили шоу – видео голов и обзор матча Франция – Австрия – 2:0
Австрия потерпела поражение от Франции (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Действующие чемпионы мира и победители Лиги наций в 2021 году провалили нынешний турнир. Фактически сегодня Франция в случае поражения могла вылететь из дивизиона А, однако наконец-то сумела одержать дебютную победу в этом розыгрыше и покинула последнее место в таблице.
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Результат сделали Килиан Мбаппе и Оливье Жиру. Форвард Милана сначала помог отметиться своему земляку из ПСЖ, а затем замкнул подачу от Антуана Гризманна. Таким образом Жиру приблизился к первому месту в списке бомбардиров сборной Франции за всю историю. До Тьерри Анри, который лидирует с 51 голом, Оливье осталось забить лишь два мяча.