"Сделка с Левандовски – это нелегко. Помните, что наше финансовое положение было не таким уж простым. Пусть работают Жорди Кройф и Матеу Алемани… Я не хочу подробно отвечать.

Левандовски готов проигнорировать два топ-клуба Европы ради Барселоны

Мы работаем над тем, чтобы быть более конкурентоспособными, но это не просто из-за экономической ситуации. Если нам удастся навести порядок в экономике, все, задуманное нами, можно будет осуществить.

Мбаппе? Есть операции, которые, даже если бы у нас были деньги, мы не стали бы проводить, потому что это разрушает наш фонд заработной платы. Больше такое не может повториться. Если Мбаппе хочет 50 миллионов, мы не сможем заплатить. В конце концов это не гарантирует победу в Лиге чемпионов", – цитирует Лапорту AS.

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