У нападающего Баварии еще год действует контракт с мюнхенским клубом, но он хочет сменить команду уже этим летом. Роберт уже сообщил о своем желании публично и отказался продлевать контракт.

Левандовски: Возможно, я сыграл последний матч за Баварию

Левандовски настроен перейти в Барселону, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, такой вариант также нравится агенту 33-летнего форварда – Пини Захави. Стороны уже обсудили контракт, рассчитанный на три сезона. Барсе осталось уладить вопрос с Баварией.

В то же время, не только каталонцы претендуют на Левандовски. Челси и ПСЖ проявляют интерес к поляку еще с прошлого лета и готовы вмешаться, если вариант с Барселоной сорвется. В то же время, поляк настроен перебраться именно в Испанию.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій