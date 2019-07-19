Мбаппе хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити, а не в Реале

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определил приоритетный клуб для продолжения карьеры.

Юная звезда ПСЖ предпочитает продолжение своей карьеры в Манчестер Сити, а не в Реале, как сообщалось ранее, отмечает французское издание El Pais.

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Отмечается, что Мбаппе часто общается с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой и именно под его руководством нападающий видит свое дальнейшее развитие.

К слову, в прошлом сезоне в активе 20-летнего нападающего 43 матча за ПСЖ во всех турнирах, где Мбаппе забил 39 голов и отдал 17 результативных передач.

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