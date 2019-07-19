toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мбаппе хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити, а не в Реале

20:37 288 Читати українською
Мбаппе хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити, а не в Реале
Мбаппе и Гвардиола / Соцсети

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определил приоритетный клуб для продолжения карьеры.

Юная звезда ПСЖ предпочитает продолжение своей карьеры в Манчестер Сити, а не в Реале, как сообщалось ранее, отмечает французское издание El Pais.

Мбаппе стал самым дорогим игроком в возрасте до 21 года – его ближайший конкурент вдвое дешевле

Отмечается, что Мбаппе часто общается с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой и именно под его руководством нападающий видит свое дальнейшее развитие.

К слову, в прошлом сезоне в активе 20-летнего нападающего 43 матча за ПСЖ во всех турнирах, где Мбаппе забил 39 голов и отдал 17 результативных передач.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
"Давай сюда ящик водки, мы же победили Динамо!": восемь феерических историй о Кварцяном
13:30
2036
Теги
Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид Трансферы Манчестер Сити Трансферы ПСЖ Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франция Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
6
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук