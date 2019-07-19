Мбаппе хоче продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, а не в Реалі

Україна — 20:24 1753
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УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22
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Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантівТовариські матчі — 19:55 2071
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Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблемаІспанія — 17:19 7328
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УЄФА заборонив Олександрії проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні Ніка – відома причинаЛіга Європи — 16:33 6830
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Вальдес офіційно повернувся в БарселонуІспанія — 15:41 1756