Мбаппе хоче продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, а не в Реалі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе визначив пріоритетний клуб для продовження кар'єри.

Юна зірка ПСЖ віддає перевагу продовженню своєї кар'єри в Манчестер Сіті, а не у Реалі, як повідомлялось раніше, зазначає французьке видання El Pais.

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Зазначається, що Мбаппе часто спілкується з головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою і саме під його керівництвом нападник вбачає свій подальший розвиток.

До слова, у минулому сезоні в активі 20-річного нападника 43 матчі за ПСЖ в усіх турнірах, де Мбаппе забив 39 голів та віддав 17 результативних передач.

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