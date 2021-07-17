Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе налаштований змінити клуб вже цього літа.

Сам футболіст та його представники сподіваються, що керівництво мадридського Реала зробить рішучі кроки для його придбання, повідомляє AS.

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За інформацією видання, форвард чекає від Королівського клубу конкретних дій. Зокрема, Кіліан хотів би, щоб мадридці чинили тиск на ПСЖ і досягли згоди на трансфер. Це потрібно зробити у найближчі два тижні, оскільки Мбаппе не хотів би починати підготовку до сезону в складі парижан.

Раніше повідомлялося, що 22-річний француз готовий продовжити контракт з ПСЖ, але вимагає включити опцію переходу в Реал. Чинна угода Мбаппе розрахована до літа 2022-го.

До слова, у минулому сезоні Мбаппе провів за парижан 47 матчів у всіх турнірах, забив 42 голи і зробив 11 результативних передач. На Євро-2020 Кіліан зі збірною Франції дістався 1/8 фіналу, де команда в серії пенальті програла Швейцарії.

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