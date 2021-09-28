Конфлікт з Неймаром, непроста атмосфера у команді та критика з боку вболівальників ПСЖ спонукають Мбаппе покинути паризький клуб, інформує AS.

Неймар ігнорує Мбаппе через Реал – французькі медіа з'ясували таємницю зіркового конфлікту в ПСЖ

Француз вже відхилив усі пропозиції парижан щодо продовження контракту. Навіть більше – Мбаппе готовий тиснути на керівництво ПСЖ, аби пришвидшити свій перехід у Реал, який може відбутись вже у січні.

До слова, в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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