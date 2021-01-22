Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года, и стороны до сих пор не договорились о новом соглашении. Недавно спортивный директор французов Леонардо Араужо заявил, что клуб не будет никого удерживать насильно.

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По информации ESPN, Мбаппе склонен остаться, но спад в его игре не позволяет удостовериться в правильности такого решения. Килиан разочарован собой, что может заставить его искать счастья в другом месте. Отмечается, что вариантов у него только два. Реал, играть за который он мечтает с детства, а также Ливерпуль.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако. Сначала нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. К слову, Килиан в текущем сезоне провел в составе ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

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