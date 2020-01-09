Мбаппе едва не стал автором самого красивого гола года – магический удар француза

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продемонстрировал невероятную технику в матче 1/4 Кубка французской лиги.

ПСЖ поиздевался над Сент-Этьеном (6:1) в рамках Кубка французской лиги.

Хет-трик Икарди и забавный автогол в видеообзоре матча ПСЖ - Сент-Этьен – 6:1

Килиан Мбаппе забил 6-й гол парижан во встрече, но на этом юный талант не хотел останавливаться. На 77-й минуте во время контратаки Кавани ассистировал Килиану, который из-за пределов штрафной пробил рабоной. Французскому форварду немного не хватило точности для фантастического гола.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 12 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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