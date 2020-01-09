Мбаппе ледь не став автором найкрасивішого гола року – магічний удар француза

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе продемонстрував неймовірну техніку в матчі 1/4 Кубка французької ліги.

ПСЖ познущався над Сент-Етьєном (6:1) в рамках Кубка французької ліги.

Хет-трик Ікарді та кумедний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн – 6:1

Кіліан Мбаппе забив 6-й гол парижан у зустрічі, але на цьому юний талант не хотів зупинятись. На 77-й хвилині під час контратаки Кавані асистував Кіліану, який з-за меж штрафного майданчика пробив рабоною. Французькому форварду трохи не вистачило влучності для фантастичного гола.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 12 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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