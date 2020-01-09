Хет-трик Икарди и забавный автогол в видеообзоре матча ПСЖ - Сент-Этьен – 6:1

ПСЖ легко разобрался с Сент-Этьеном в рамках 1/4 финала Кубка французской лиги.

Франция. Кубок лиги, 1/4 финала

ПСЖ – Сент-Этьен – 6:1

Голы: Икарди, 2, 49, 57, Неймар, 39, Мулен, 44 (авт), Мбаппе, 67 – Кабай, 71

Удаление: Фофана, 31 (С-Э)

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Сент-Этьеном не сумел создать достойного сопротивления действующему чемпиону. Икарди открыл счет уже на 2-й минуте матча. В середине первого тайма гости еще и остались в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана.

ПСЖ полностью воспользовался численным преимуществом, отгрузив в ворота соперника еще 5 мячей. "Зелено-белые" сподобились лишь на гол престижа. Йоан Кабай не сумел переиграть Серхио Рико с пенальти, но был первым на добивании.