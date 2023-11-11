"Мбаппе – придурок. Для меня он придурок. В финале Аргентина забила три гола и стала чемпионом, а Лионель Месси – лучшим в мире. Мбаппе есть чему поучиться.

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Нельзя так говорить о латиноамериканском футболе, в котором столько чемпионов мира. О чем может говорить Мбаппе? Для меня он большой игрок, который когда-то выиграет три, четыре "Золотых мяча", но сейчас ему лучше держать язык за зубами. Я считаю, что латиноамериканский футбол – это образец. У нас есть игроки, умеющие играть в футбол и забивать. К счастью, у меня не было возможности сыграть против него. Хотя не знаю, кому больше повезло – мне или ему", – приводит слова Мело ESPN Brasil.

Напомним, Мбаппе с 8 голами и хет-триком в финале стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, но титул чемпиона достался аргентинцам. Недавно Месси опередил Килиана и в погоне за "Золотым мячом-2023".

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