"Мбаппе – придурок. Для мене він придурок. У фіналі Аргентина забила три голи і стала чемпіоном, а Ліонель Мессі – найкращим у світі. Мбаппе є чому повчитися.

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Не можна так говорити про латиноамериканський футбол, в якому стільки чемпіонів світу. Про що може казати Мбаппе? Для мене він великий гравець, який колись виграє три, чотири "Золоті м'ячі", але зараз йому краще тримати язик за зубами. Я вважаю, що латиноамериканський футбол – це зразок. У нас є гравці, які вміють грати у футбол та забивати. На щастя, у мене не було можливості зіграти проти нього. Хоча не знаю, кому більше пощастило – мені чи йому", – наводить слова Мело ESPN Brasil.

Нагадаємо, Мбаппе з 8 голами і хет-триком у фіналі став найкращим бомбардиром ЧС-2022, але титул чемпіона дістався аргентинцям. Нещодавно Мессі випередив Кіліана і в гонитві за "Золотим м'ячем-2023".

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