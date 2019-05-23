Мазур не поедет на общий сбор национальной и молодежной команд, – СМИ

Защитника молдавского Сфынтул Георге Мирослава Мазура, права на которого принадлежат полтавской Ворскле, не будет на сборе национальной и молодежной команд Украины.

Украинская ассоциация футбола отменила вызов в сборную 20-летнего защитника. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Трибуна.

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По информации издания, Мазур не поедет на общий сбор команд Андрея Шевченко и Руслана Ротаня, который пройдет в Харькове. Причины такого решения остаются неизвестными, но проблем со здоровьем у легионера нет.

Мирослав Мазур играет в Молдове на правах аренды. Его контракт принадлежит Ворскле.

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