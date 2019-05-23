Мазур не поїде на спільний збір національної та молодіжної команд, – ЗМІ

Оборонця молдовського Сфинтул Георге Мирослава Мазура, права на якого належать полтавській Ворсклі, не буде на зборі національної та молодіжної команд України.

Українська асоціація футболу відмінила виклик до збірної 20-річного захисника. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Трибуна.

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За інформацією видання, Мазур не поїде на спільний збір команд Андрія Шевченка та Руслана Ротаня, що пройде в Харкові. Причини такого рішення залишаються невідомими, але проблем зі здоров'ям у легіонера немає.

Мирослав Мазур грає у Молдові на правах оренди. Його контракт належить Ворсклі.

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