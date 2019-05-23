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Мазур не поїде на спільний збір національної та молодіжної команд, – ЗМІ

23 травня 18:41 1067 Читать на русском
Мазур не поїде на спільний збір національної та молодіжної команд, – ЗМІ
Мирослав Мазур / Футбол 24

Оборонця молдовського Сфинтул Георге Мирослава Мазура, права на якого належать полтавській Ворсклі, не буде на зборі національної та молодіжної команд України.

Українська асоціація футболу відмінила виклик до збірної 20-річного захисника. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Трибуна.

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За інформацією видання, Мазур не поїде на спільний збір команд Андрія Шевченка та Руслана Ротаня, що пройде в Харкові. Причини такого рішення залишаються невідомими, але проблем зі здоров'ям у легіонера немає.

Мирослав Мазур грає у Молдові на правах оренди. Його контракт належить Ворсклі.

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Збірна України Україна Україна Мирослав Мазур Мирослав Мазур Сфинтул Георге Сфинтул Георге Ворскла Ворскла Україна U-21 Україна U-21
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