Шевченко вызвал в сборную Украины Беседина – Зозуля дальше вне списка

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда Динамо Артема Беседина на матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду Артема Беседина, который недавно восстановился после травмы.

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Форвард вышел на поле в матче 30 тура УПЛ против донецкого Шахтера, но не отметился результативными действиями.

Последний раз нападающий вызывался год назад на контрольные матчи против Марокко и Албании.

Беседин дебютировал за национальную команду именно в поединке против Сербии, с которой "желто-синие" сыграют на Арене Львов 7 июня. Еще через 3 дня сборная Украины также во Львове будет принимать Люксембург. В целом он провел 11 матчей в "желто-синей" футболке и отличился 1 голом.

Вне списка продолжает находиться один из лидеров испанского Альбасете Роман Зозуля.

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