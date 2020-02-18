Мазяр назвал форварда, который заслужил шанс в сборной Украины

Экс-наставник Львова и ряда других украинских клубов Владимир Мазяр убежден, что тренерскому штабу сборной Украины стоит вызвать в национальную команду форварда Кайрата Едеринсолу Эсеолу.

"Многое зависит от тренера, нужно доверие. Но считаю, что он еще не сказал своего последнего слова и в УПЛ. Эсеола дружит с режимом, поэтому у него все еще впереди. Не удивлюсь, если его позовут в сборную Украины.

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А почему нет? Сравнительно недавно Динамо встречалось с Астаной в Лиге Европы и те поединки, если помните, сложились для киевлян довольно непросто. 2:2 дома и 1:0 – на выезде. Недавно нидерландский АЗ в той же Лиге Европы разбил Мариуполь на своем поле – 4:0. А потом нидерландцев остановил Кайрат – 2:0 и 1:2. Дублем в домашнем поединке отметился именно Эсеола. Всегда есть нюансы, но шанс попасть в сборную должны иметь все", – цитирует Мазяра Footboom.

Напомним, 28-летний украинский форвард, который является воспитанником киевского Динамо перешел в Кайрат летом 2018 года. В прошлом чемпионате Казахстана он забил 19 голов в 27 матчах.

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