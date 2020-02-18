Мазяр назвав форварда, який заслужив на шанс у збірній України

Екс-наставник Львова та низки інших українських клубів Володимир Мазяр переконаний, що тренерському штабу збірної України варто викликати у національну команду форварда Кайрата Адерінсолу Есеолу.

"Багато залежить від тренера, потрібна довіра. Але вважаю, що він ще не сказав свого останнього слова і в УПЛ. Есеола дружить з режимом, тому в нього все ще попереду. Не здивуюсь, якщо його покличуть в збірну України.

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А чому ні? Порівняно недавно Динамо зустрічалось з Астаною у Лізі Європи і ті поєдинки, якщо пам’ятаєте, склалися для киян доволі непросто. 2:2 вдома, та 1:0 – на виїзді. Нещодавно нідерландський АЗ в тій же Лізі Європи розбив Маріуполь на своєму полі – 4:0. А потім нідерландців зупинив Кайрат – 2:0 та 1:2. Дублем в домашньому поєдинку відзначився саме Есеола. Завжди є нюанси, але шанс потрапити до збірною повинні мати всі", – цитує Мазяра Footboom.

Нагадаємо, 28-річний український форвард, який є вихованцем київського Динамо, перейшов у Кайрат влітку 2018 року. В минулому чемпіонаті Казахстану він забив 19 голів у 27 матчах.

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