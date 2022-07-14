Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко, проведший львиную долю карьеры в Эредивизи, прокомментировал информацию об интересе Фейеноорда к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко.

"Я не знаю откуда взялись слухи по поводу Фейеноорда. Эта информация не соответствует действительности.

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По Аяксу я еще не узнавал, а вот о Фейеноорде – это просто "утка". Я разговаривал с главным тренером Фейеноорда, такого нет", – сказал Левченко в комментарии FanDay.

Напомним, кроме Фейеноорда пресса активно сватает Матвиенко в Аякс. К тому же, свой интерес к украинцу возобновил лондонский Арсенал.

К слову, контракт Николая с Шахтером действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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