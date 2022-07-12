Наставник роттердамців Арне Слот шукає універсальних футболістів, які здатні зіграти на кількох позиціях. Тренеру імпонує Микола Матвієнко, адже захисник Шахтаря може вийти і в центрі оборони, і на лівому фланзі. Це повністю влаштовує тренера Фейєнорда.

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Вже цього тижня 26-річний українець, який цікавиться і амстердамський Аякс, повинен прибути в Нідерланди на перемовини щодо можливого переходу. Про це повідомляє Ad.nl.

У сезоні 2021/22 Фейєнорд фінішував на 3-й позиції чемпіонату Нідерландів. Також роттердамці вийшли у фінал Ліги конференцій, де поступилися Ромі (0:1). Що стосується Матвієнка, то його контракт з Шахтарем чинний ще 3 роки. Transfermarkt оцінює Миколу в 11 млн євро.

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