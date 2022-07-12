Матвієнко зацікавив фіналіста єврокубка – гравець Шахтаря готується їхати на перемовини
Фейєнорд теж налаштований підписати центрбека Шахтаря та збірної України.
Наставник роттердамців Арне Слот шукає універсальних футболістів, які здатні зіграти на кількох позиціях. Тренеру імпонує Микола Матвієнко, адже захисник Шахтаря може вийти і в центрі оборони, і на лівому фланзі. Це повністю влаштовує тренера Фейєнорда.
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Вже цього тижня 26-річний українець, який цікавиться і амстердамський Аякс, повинен прибути в Нідерланди на перемовини щодо можливого переходу. Про це повідомляє Ad.nl.
У сезоні 2021/22 Фейєнорд фінішував на 3-й позиції чемпіонату Нідерландів. Також роттердамці вийшли у фінал Ліги конференцій, де поступилися Ромі (0:1). Що стосується Матвієнка, то його контракт з Шахтарем чинний ще 3 роки. Transfermarkt оцінює Миколу в 11 млн євро.
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