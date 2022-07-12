Вадим Шаблій, агент захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка, натякає, що один з його клієнтів може опинитись у Аяксі.

"Приємна зустріч з легендою європейського футболу та топ-менеджером Аякса", – написав Шаблій під світлиною з Хунтелааром в Instagram.

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Зазначимо, що амстердамський клуб начебто зацікавлений у трансфері Миколи Матвієнка, а також розглядає варіант з підсиленням воротарської позиції голкіпером з України (конкретні прізвища не називались).

Додамо, що в минулому скороченому сезоні Матвієнко провів 23 матчі, оформивши один гол та один асист. Контракт з "гірниками" розрахований до літа 2025 року, нинішня ціна Миколи згідно з Transfermarkt – 11 млн євро.

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