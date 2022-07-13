"Каноніри" роздумують над придбанням центрального оборонця Шахтаря і збірної України.

Арсенал та Манчестер Юнайтед вели запеклу боротьбу за Лісандро Мартінеса. Аргентинець, схоже, обрав МЮ – "червоні дияволи" заплатять 43 млн фунтів. Останнім часом лондонський клуб дещо охолодив інтерес до гравця Аякса. Як виявилося, у цьому є український слід.

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На радари лондонців знову потрапив Микола Матвієнко, яким Арсенал цікавився кілька років тому. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що українець обійдеться значно дешевше, ніж Мартінес, за якого "каноніри" були готові викласти 34-38 млн фунтів з урахуванням бонусів.

Цікаво, що Матвієнко цікавить той-таки Аякс, в якому може замінити якраз Лісандро Мартінеса. Також за 26-річним захисником стежить Фейєнорд, з яким українець начебто повинен провести перемовини вже цього тижня.

До слова, угода Миколи з Шахтарем чинна ще 3 роки. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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