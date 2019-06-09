Матвиенко: Считаю, что против Сербии была лучшая игра в истории сборной Украины

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о поединке против сборной Сербии.

"Считаю, что это была лучшая игра сборной Украины и я счастлив, что внес свою долю в победу.

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Мы полностью выполнили установку Андрея Шевченко, четко действовали в отборе, нам удавался быстрый переход от обороны к наступлению, к чему соперник оказался не готов.

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Почувствовал, что победа никуда от нас не денется после третьего гола, забитого Евгением Коноплянкой сразу после перерыва. Мы поймали кураж и уже играли в свое удовольствие", – цитирует Матвиенко "Команда №1".