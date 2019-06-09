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Матвиенко: Считаю, что против Сербии была лучшая игра в истории сборной Украины

17:52 21 Читати українською
Матвиенко: Считаю, что против Сербии была лучшая игра в истории сборной Украины
Николай Матвиенко / Соцсети

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о поединке против сборной Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Считаю, что это была лучшая игра сборной Украины и я счастлив, что внес свою долю в победу.

"Мы идем к своей цели", – Шовковский отреагировал на разгромную победу сборной Украины над Сербией

Мы полностью выполнили установку Андрея Шевченко, четко действовали в отборе, нам удавался быстрый переход от обороны к наступлению, к чему соперник оказался не готов.

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Почувствовал, что победа никуда от нас не денется после третьего гола, забитого Евгением Коноплянкой сразу после перерыва. Мы поймали кураж и уже играли в свое удовольствие", – цитирует Матвиенко "Команда №1".

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Украина - Сербия
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