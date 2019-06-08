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"Мы идем к своей цели", – Шовковский отреагировал на разгромную победу сборной Украины над Сербией

17:12 52 Читати українською
"Мы идем к своей цели", – Шовковский отреагировал на разгромную победу сборной Украины над Сербией
Андрей Шевченко и Александр Шовковский / соцсети

Бывший голкипер сборной Украины и киевского Динамо, ныне один из тренеров национальной команды Александр Шовковский поделился эмоциями после квалификационного матча Евро-2020 Украина – Сербия (5:0).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Украина – Сербия – 5:0. Мы идем к своей цели!!! Важная победа над одним из конкурентов.

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Но самая важная игра у нас, как всегда, впереди! Всех с Победой!" – написал Шовковский на своей странице в сети Facebook.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.

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Теги
Евро-2020 Украина - Сербия Украина Украина Сборная Украины Александр Шовковский Александр Шовковский
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