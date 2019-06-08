"Мы идем к своей цели", – Шовковский отреагировал на разгромную победу сборной Украины над Сербией

Бывший голкипер сборной Украины и киевского Динамо, ныне один из тренеров национальной команды Александр Шовковский поделился эмоциями после квалификационного матча Евро-2020 Украина – Сербия (5:0).

"Украина – Сербия – 5:0. Мы идем к своей цели!!! Важная победа над одним из конкурентов.

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Но самая важная игра у нас, как всегда, впереди! Всех с Победой!" – написал Шовковский на своей странице в сети Facebook.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.

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