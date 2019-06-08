Украина – Сербия: Арена Львов устроила овацию для Шевченко и поразила тренера – атмосферное видео

Вчера, 7 июня, сборная Украины одержала разгромную победу над Сербией (5:0) в матче 3-го тура квалификации на Евро-2020.

Поединок проходил на Арене Львов. Болельщики были настолько довольны игрой "сине-желтых" и результатом, что устроили бешеные овации главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

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Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.