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Украина – Сербия: Арена Львов устроила овацию для Шевченко и поразила тренера – атмосферное видео

21:01 73 Читати українською
Украина – Сербия: Арена Львов устроила овацию для Шевченко и поразила тренера – атмосферное видео
Андрей Шевченко / фото Евгения Кравса

Вчера, 7 июня, сборная Украины одержала разгромную победу над Сербией (5:0) в матче 3-го тура квалификации на Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Поединок проходил на Арене Львов. Болельщики были настолько довольны игрой "сине-желтых" и результатом, что устроили бешеные овации главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

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Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.

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Теги
Украина - Сербия Арена Львов Украина Украина Видеоновости Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украинцы за рубежом
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