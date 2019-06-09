Матвієнко: Вважаю, що проти Сербії була найкраща гра в історії збірної України

Захисник збірної України Микола Матвієнко розповів про поєдинок проти збірної Сербії.

"Вважаю, що це була найкраща гра збірної України і я щасливий, що вніс свою частку в перемогу.

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Ми повністю виконали установку Андрія Шевченка, чітко діяли у відборі, нам вдавався швидкий перехід від оборони в наступ, до чого суперник виявився не готовий.

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Відчув, що перемога нікуди від нас не піде після третього голу, забитого Євгеном Коноплянкою відразу після перерви. Ми зловили кураж і вже грали собі на втіху", – цитує Матвієнка "Команда №1".