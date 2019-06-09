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Матвієнко: Вважаю, що проти Сербії була найкраща гра в історії збірної України

17:47 256 Читать на русском
Матвієнко: Вважаю, що проти Сербії була найкраща гра в історії збірної України
Микола Матвієнко / Соцмережі

Захисник збірної України Микола Матвієнко розповів про поєдинок проти збірної Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Вважаю, що це була найкраща гра збірної України і я щасливий, що вніс свою частку в перемогу.

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Ми повністю виконали установку Андрія Шевченка, чітко діяли у відборі, нам вдавався швидкий перехід від оборони в наступ, до чого суперник виявився не готовий.

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Відчув, що перемога нікуди від нас не піде після третього голу, забитого Євгеном Коноплянкою відразу після перерви. Ми зловили кураж і вже грали собі на втіху", – цитує Матвієнка "Команда №1".

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Микола Матвієнко Микола Матвієнко Україна - Сербія
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