Матвієнко: Вважаю, що проти Сербії була найкраща гра в історії збірної України

Євро-2020 — 18:18 1035
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Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Україна – Люксембург: пряма трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 18:00 844
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Циганков зацікавив Севілью – Мончі давно спостерігає за українцемІспанія — 17:32 1326
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Люксембург звернеться у міжнародний арбітражний суд в Лозанні, якщо програє апеляцію щодо натуралізації МораєсаЄвро-2020 — 16:48 1521
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Україна – Люксембург: двоє гравців "синьо-жовтих" не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження, – ТК ФутболЄвро-2020 — 16:22 3834