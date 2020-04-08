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Матвиенко признался, за чем больше всего соскучился во время отсутствия футбола

15:32 4 Читати українською
Матвиенко признался, за чем больше всего соскучился во время отсутствия футбола
Николай Матвиенко / фото: ФК Шахтер

Защитник сборной Украины и Шахтера Николай Матвиенко рассказал, как проводит досуг во время самоизоляции.

"К такому сложно адаптироваться, если честно. Но мы не в силах повлиять на ситуацию. Каждый человек должен соблюдать правила, чтобы эпидемия закончилась как можно быстрее. Мы всей семьей сидим дома, пока других вариантов нет. Думаю, карантин – правильное решение, хотя многим людям она и не нравится.

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Уже хочется побыстрее приступить к тренировкам, выйти на поле в официальной игре, вернуться в привычный рабочий ритм. По ребятам тоже соскучился, не хватает нашей веселой атмосферы: шуток и приколов разных.

Какие меры предосторожности в семье? Моем руки как можно чаще, стараемся не контактировать с другими людьми, выходим на улицу в случае крайней необходимости. Обязательно носим маски. Я даже перчатки надеваю.

Заниматься дома сложнее, но с мотивацией проблем нет. Тренировки и матчи могут начаться в любой момент, и мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий", – поделился Матвиенко в комментарии официальному сайту Шахтера.

К слову, Матвиенко провел 28 матчей во всех турнирах за "горняков", записав в свой актив 1 гол.

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