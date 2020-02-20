Матвиенко: Арбитр объяснил, что если бы Кривцов не сбивал соперника, то был бы офсайд

Защитник Шахтера Николай Матвиенко подытожил первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, в котором "горняки" праздновали минимальную победу (2:1).

"Если бы нам кто-то сказал до матча, мы бы обрадовались такому счету. Ведь это первая наша официальная игра в году. Но столько моментов создали сегодня, не засчитали наш гол. Говорят, там миллиметры. Хотели бы победить с крупным счетом. Нелепый гол пропустили.

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В эпизоде ​​с пенальти в наши ворота арбитр объяснил, что если бы Кривцов не сбивал соперника, то был бы офсайд.

Было трудно, когда Бенфика перехватывала инициативу и забирала мяч. Когда ты контролируешь мяч, всегда легче играть. Тяжелыми для нас были последние 10 минут обоих таймов.

Я думаю, сегодня Шахтер тактически обыграл Бенфику. Мы правильно располагались, контролировали мяч, открывались между линиями, просили передачи за спину их защитникам и создавали моменты", – сказал Матвиенко в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, ответный матч между чемпионами Украины и Португалии состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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