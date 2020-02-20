Матвієнко: Арбітр пояснив, що якби Кривцов не збивав суперника, то був би офсайд

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко підсумував перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, в якому "гірники" святкували мінімальну перемогу (2:1).

"Якби нам хтось сказав до матчу, ми б зраділи такому рахунку. Адже це перша наша офіційна гра в році. Але стільки моментів створили сьогодні, не зарахували наш гол. Кажуть, там міліметри. Хотіли б перемогти з більшим рахунком. Безглуздий гол пропустили.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 –відео голів та огляд матчу

В епізоді з пенальті у наші ворота арбітр пояснив, що якби Кривцов не збивав суперника, то був би офсайд.

Було важко, коли Бенфіка перехоплювала ініціативу і забирала м'яч. Коли ти контролюєш м'яч, завжди легше грати. Важкими для нас були останні 10 хвилин обох таймів.

Я думаю, сьогодні Шахтар тактично обіграв Бенфіку. Ми правильно розташовувались, контролювали м'яч, відкривались між лініями, просили передачі за спину їхнім захисникам і створювали моменти", – сказав Матвієнко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, матч-відповідь між чемпіонами України та Португалії відбудеться 27 лютого в Лісабоні.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ