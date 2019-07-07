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Маттеус раскритиковал Нойера за желание покинуть Баварию

19:52 43 Читати українською
Маттеус раскритиковал Нойера за желание покинуть Баварию
Мануэль Нойер / ФК Бавария

Легендарный защитник Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус резко высказался в адрес голкипера Мануэля Нойера.

"Такое поведение Нойера абсолютно неудовлетворительно. Как капитан Баварии, ты должен поговорить с клубом, если есть проблемы с трансферной политикой. Двери руководства всегда открыты", – сказал Маттеус Bild+.

Нойер размышляет над уходом из Баварии, – агент вратаря

Ранее агент Мануэля Нойера сообщил, что тот может покинуть мюнхенскую Баварию. Голкипер сборной Германии защищает цвета "красных" с 2011 года, перейдя из Шальке, из-за чего у него были проблемы с болельщиками обоих клубов.

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Бавария Бавария Германия Лотар Маттеус Мануэль Нойер Мануэль Нойер
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