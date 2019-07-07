Маттеус розкритикував Нойєра за бажання покинути Баварію

Легендарний захисник Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус різко висловився на адресу голкіпера Мануеля Нойєра.

"Така поведінка Нойєра абсолютно незадовільна. Як капітан Баварії, ти мусиш поговорити з клубом, якщо маєш проблеми з трансферною політикою. Двері керівництва завжди відчинені", – сказав Маттеус Bild+.

Нойєр роздумує над відходом з Баварії, – агент воротаря

Раніше агент Мануеля Нойєра повідомив, що той може покинути мюнхенську Баварію. Голкіпер збірної Німеччини захищає кольори "червоних" з 2011 року, перейшовши з Шальке, через що мав проблеми із вболівальниками обох клубів.