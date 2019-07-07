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Маттеус розкритикував Нойєра за бажання покинути Баварію

7 липня 19:49 644 Читать на русском
Маттеус розкритикував Нойєра за бажання покинути Баварію
Мануель Нойєр / ФК Баварія

Легендарний захисник Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус різко висловився на адресу голкіпера Мануеля Нойєра.

"Така поведінка Нойєра абсолютно незадовільна. Як капітан Баварії, ти мусиш поговорити з клубом, якщо маєш проблеми з трансферною політикою. Двері керівництва завжди відчинені", – сказав Маттеус Bild+.

Нойєр роздумує над відходом з Баварії, – агент воротаря

Раніше агент Мануеля Нойєра повідомив, що той може покинути мюнхенську Баварію. Голкіпер збірної Німеччини захищає кольори "червоних" з 2011 року, перейшовши з Шальке, через що мав проблеми із вболівальниками обох клубів.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Лотар Маттеус Мануель Нойєр Мануель Нойєр
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