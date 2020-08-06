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Маттерсбург прекратил существование из-за больших долгов

11:47 - Читати українською
Маттерсбург прекратил существование из-за больших долгов
Игроки Маттерсбурга / Сайт клуба

Австрийская Бундеслига потеряла одного из участников на следующий сезон.

Маттерсбург на своей странице в Facebook объявил о банкротстве и добровольном отказе от профессиональной лицензии.

Шеффилд Уэнсдей начнет следующий сезон с огромным очковым штрафом из-за финансовых махинаций

Из-за финансовых махинаций бывшего президента Мартина Пухера клуб имел огромные долги, которые так и не удалось погасить. Сезон 2019/20 "зелено-белые" завершили на 10 строчке австрийской Бундеслиги, сохранив прописку в элите по спортивному принципу. Впрочем, в следующей кампании это место получит другая команда.

Маттерсбург был основан в 1922 году, а в первой Бундеслиге дебютировал в сезоне 2003/04. Наивысшим достижением клуба является "бронза" в кампании 2006/07, а также два финала Кубка Австрии.

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