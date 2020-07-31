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Шеффилд Уэнсдей начнет следующий сезон с огромным очковым штрафом из-за финансовых махинаций

31 июля 23:05 - Читати українською
Шеффилд Уэнсдей начнет следующий сезон с огромным очковым штрафом из-за финансовых махинаций
Стадион Шеффилд Уэнсдей / Getty Images

Шеффилд Уэнсдей существенно осложнил свои турнирные задачи на следующий сезон.

Клуб Чемпионшипа начнет новую кампанию со штрафом в 12 очков, информирует ВВС.

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Причиной такого решения стали махинации с финансовыми отчетами Шеффилд Уэнсдей. "Совы" декларировали продажу недвижимости вокруг собственного стадиона Хиллсборо в отчет за сезон 2017/18, хотя сделка состоялась годом позже.

Отметим, что команда Гарри Монка завершила сезон на 16 строчке Чемпионшипа с 56 очками в активе. Если бы наказание вступило в силу уже в этой кампании, то Шеффилд Уэнсдей не смог бы избежать зоны вылета – отрыв составил всего 8 очков.

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Англия Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей Чемпионшип
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