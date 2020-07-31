Шеффилд Уэнсдей начнет следующий сезон с огромным очковым штрафом из-за финансовых махинаций

Клуб Чемпионшипа начнет новую кампанию со штрафом в 12 очков, информирует ВВС.

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Причиной такого решения стали махинации с финансовыми отчетами Шеффилд Уэнсдей. "Совы" декларировали продажу недвижимости вокруг собственного стадиона Хиллсборо в отчет за сезон 2017/18, хотя сделка состоялась годом позже.

Отметим, что команда Гарри Монка завершила сезон на 16 строчке Чемпионшипа с 56 очками в активе. Если бы наказание вступило в силу уже в этой кампании, то Шеффилд Уэнсдей не смог бы избежать зоны вылета – отрыв составил всего 8 очков.

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