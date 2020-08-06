Маттерсбург припинив існування через великі борги

Австрійська Бундесліга втратила одного з учасників на наступний сезон.

Маттерсбург на своїй сторінці у Facebook оголосив про банкрутство і добровільну відмову від професіональної ліцензії.

Шеффілд Венсдей розпочне наступний сезон з велетенським очковим штрафом через фінансові махінації

Через фінансові махінації колишнього президента Мартіна Пухера клуб мав величезні борги, які так і не вдалося погасити. Сезон 2019/20 "зелено-білі" завершили на 10 сходинці австрійської Бундесліги, зберігши прописку в еліті за спортивним принципом. Втім, у наступній кампанії це місце отримає інша команда.

Маттерсбург був заснований в 1922 році, а в першій Бундеслізі дебютував у сезоні 2003/04. Найвищим досягненням клубу є "бронза" в кампанії 2006/07, а також два фінали Кубка Австрії.

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