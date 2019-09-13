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Матяж назвал главное преимущество хорватского чемпионата над украинским

12:37 72 Читати українською
Матяж назвал главное преимущество хорватского чемпионата над украинским
Иван Матяж / фото ФК Авангард

Форвард Авангарда Иван Матяж вспомнил свои выступления за Истру и сравнил хорватский чемпионат с украинским.

"В Хорватии больше доверяют молодым игрокам. Футбол там более техничный, меньше силовой борьбы.

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Именно поэтому у молодых футболистов есть больше возможностей проявить себя", – рассказал Матяж в интервью официальному сайту Авангарда.

Напомним, нападающий выступал за хорватскую Истру в сезоне 2017/18, а в сентябре 2018 присоединился к Авангарду на правах свободного агента.

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